Украинские БПЛА запрограммированы на самоуничтожение после падения Губернатор Псковской области предупредил о самоуничтожении БПЛА после падения

Украинские беспилотники запрограммированы на самоуничтожение после падения, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своем канале в МАКСе. Заявление он сделал на фоне обнаружения в регионе обломков БПЛА.

Сегодня ночью в небе на востоке Псковской области вновь нейтрализованы БПЛА противника. Обломки упали в безлюдной местности в лесном массиве, поэтому повреждений на земле удалось избежать. Приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно. Есть подтвержденная информация, что боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб, — передает губернатор.

Глава региона также напомнил о запрете на фото- и видеосъемку пролетов беспилотников и работы систем ПВО, а также на публикацию таких материалов в интернете.

До этого пресс-служба Росавиации проинформировала, что аэропорт Пскова 7 мая возобновил работу в штатном режиме. В ведомстве уточнили, что сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.