В Псковской области отменили ограничения из-за дронов

Введенные ограничения в работе связи и интернета в Псковской области были отменены, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в MAX. Меры были введены вечером 27 марта в связи с угрозой атак беспилотников.

Все ранее введенные ограничения в работе связи и интернета сняты, — написал он.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что отключения мобильной связи в российских регионах на фоне сохраняющихся угроз безопасности и ежедневных атак со стороны ВСУ стали «новой нормальностью». При этом парламентарий с уверенностью отметил, что «так будет не всегда».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил на XXXV съезде РСПП, что ограничения интернета в России осложнили ведение предпринимательской деятельности. Глава союза выразил надежду на поиск системного и сбалансированного решения данной проблемы.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы принимают необходимые меры для предотвращения возможных угроз, выполняя свои непосредственные функции. Так представитель Кремля прокомментировал введенные ограничения на работу мобильного интернета в столице.