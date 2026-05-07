В Пскове «открыли небо» после временных ограничений Росавиация: в аэропорту Пскова сняли ограничения

Аэропорт Пскова возобновил работу в штатном режиме, проинформировала пресс-служба Росавиации в МАКС. В ведомстве уточнили, что сняты ограничения на прием и отправку воздушных судов. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Псков. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений на работу аэропортов в нескольких российских городах, включая Сочи, Тамбов и Ульяновск, для обеспечения безопасности полетов. В ночь на 7 мая ограничения также начали действовать в Иваново, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Пензе, Ярославле и Калуге.

До этого Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов в авиакомпаниях, так как расписание может быть существенно изменено.

Помимо этого, вводились временные ограничения для самолетов в подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения носили временный характер и были связаны с обеспечением безопасности полетов.