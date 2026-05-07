07 мая 2026 в 04:28

Более 10 аэропортов России закрыты для прилета и вылета

Росавиация ввела ограничения в 12 российских аэропортах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в ряде российских городов, включая Сочи, Тамбов и Ульяновск. Мера принята для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (ФАВТ).

В ночь на 7 мая ограничения также начали действовать в Иваново, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Пензе, Ярославле и Калуге. В Геленджике и Краснодаре введены дополнительные временные ограничения.

Полеты приостановлены и в столичном аэропорту Внуково. В Шереметьево, уточнили в пресс-службе, вылеты и прилеты проводятся по согласованию.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза передавал, что американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над нейтральными водами Черного моря. По его словам, борт вылетел с румынской базы в Констанце и уже совершил несколько кругов вне стандартных гражданских коридоров на высоте около 11 тыс. метров. В воздушное пространство других стран он не заходил.

До этого американский самолет-заправщик KC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом. Воздушное судно передало аварийный код 7700, который свидетельствует о возникновении на борту серьезной нештатной ситуации, требующей немедленной посадки.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

