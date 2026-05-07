Полеты временно прекращены в одном из аэропортов Москвы Росавиация приостановила полеты в столичном аэропорту Внуково

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково. Мера принята для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на странице в МАКС.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов в авиакомпаниях. Расписание может быть существенно изменено. Данные о введении возможных дополнительных мер или информация об отмене ограничений будут сообщаться в канале Росавиации.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза передавал, что американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над нейтральными водами Черного моря. По его словам, борт вылетел с румынской базы в Констанце и уже совершил несколько кругов вне стандартных гражданских коридоров на высоте около 11 тыс. метров. В воздушное пространство других стран он не заходил.

До этого летевший из Сеула в Цюрих Airbus A350 подал сигнал бедствия над Казахстаном. Экипаж лайнера Airbus A350-941 сообщил о возникновении аварийной ситуации.