Самолет SWISS подал сигнал бедствия в небе над озером Балхаш

Летевший из Сеула в Цюрих Airbus A350 подал сигнал бедствия над Казахстаном, сообщает «Интерфакс». Экипаж лайнера Airbus A350-941 сообщил о возникновении аварийной ситуации.

Самолет швейцарской авиакомпании SWISS совершил вынужденную поставку в аэропорту Алма-Аты, подтвердили в главной транспортной прокуратуре республики. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. На данный момент ведомство не располагает дополнительными подробностями о причинах технической неисправности или иного инцидента на борту.

