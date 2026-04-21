Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Екатеринбург — Астана

Пьяный пассажир устроил дебош на авиарейсе Екатеринбург — Астана, сообщила РИА Новости пресс-служба транспортной полиции Казахстана. Полиция начала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным правоохранителей, мужчина ходил по салону самолета и громко ругался матом. Успокаивать дебошира пришлось стюардессам и другим пассажирам воздушного судна.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что дознаватели Костромского линейного отдела МВД России начали уголовное расследование в отношении пассажира поезда Челябинск — Санкт-Петербург. По ее словам, пострадавшая от рук дебошира проводница попала в больницу. Злоумышленник задержан.

До этого в Новосибирской области мужчина разбил стекло автомобиля скорой помощи своим протезом. После этого дебошир заявил, что «поедет сидеть», и попытался сбежать на одной ноге. Его оперативно задержали.

В марте в Приморском районе Санкт-Петербурга 21-летнего молодого человека обвинили в хулиганстве с применением оружия. Он также стал фигурантом дела об умышленном уничтожении чужого имущества. Инцидент произошел в автобусе, где обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на водителя.