05 апреля 2026 в 16:58

Полиция поймала дебошира, выкинувшего проводницу из поезда

Полиция задержала обидчика проводницы из поезда Челябинск — Санкт-Петербург

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пассажир поезда № 149, следовавшего из Челябинска в Санкт-Петербург, был оперативно задержан после того, как вытолкнул проводницу из вагона, сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании». Об инциденте стало известно 5 апреля, женщина госпитализирована.

Пассажир, который фигурирует на видеозаписи, был оперативно задержан и передан сотрудникам полиции. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Сама пострадавшая сейчас находится в медицинском учреждении под присмотром врачей, ей оказывают всю необходимую помощь. У женщины диагностировали серьезную травму позвоночника, полученную в результате падения.

Конфликт между проводницей и дебоширом вспыхнул из-за того, что та отказалась выпустить его на перрон на перекур. Мужчина подошел к женщине и с силой вытолкнул ее из вагона на платформу. После этого он закрыл дверь тамбура и скрылся внутри поезда. Весь инцидент попал на видео. По предварительной информации, пострадавшая получила тяжелую травму — медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника.

