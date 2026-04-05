05 апреля 2026 в 10:53

Мужчина выбросил проводницу из поезда

Пассажир выбросил из поезда проводницу в Костромской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пассажир поезда, следующего по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург, вытолкнул из вагона проводницу, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Инцидент случился во время короткой стоянки на станции Поназырево в Костромской области.

Конфликт вспыхнул из-за того, что проводница отказалась выпустить пассажира на перрон на перекур. Мужчина подошел к девушке и с силой вытолкнул ее из вагона на платформу. После этого мужчина закрыл дверь тамбура и скрылся внутри поезда. По предварительной информации, пострадавшая получила тяжелую травму — медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника.

Ранее семь вагонов поезда № 302 Москва — Челябинск сошли с рельсов в Чердаклинском районе Ульяновской области, близ станции Бряндино. Всего в поезде находились 412 пассажиров. Как уточнили в ОАО «РЖД», пострадали, предварительно, семь человек, в том числе один ребенок.

Более 80 пассажиров спецсоставом доставили в Челябинск. Еще 125 — в Уфу, где их встречали психологи. В МЧС добавили, что личные вещи пассажиров вернут их владельцам после завершения следственных мероприятий.

