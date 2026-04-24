Школьники устроили пикник у Вечного огня в Костромской области Школьники из Костромской области пожарили зефир на Вечном огне

Дети в возрасте от семи до 11 лет пожарили зефир на Вечном огне в городе Волгореченске Костромской области, сообщило региональное УМВД. По информации правоохранителей, школьники решили устроить пикник, купили сладости в ближайшем магазине и отправились к воинскому мемориалу.

Готовить зефир у Вечного огня принялись трое школьников. Правонарушителей вместе с родителями вызвали в отдел внутренних дел, где провели профилактическую беседу. В отношении представителей несовершеннолетних также были составлены протоколы об административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее Глава администрации Тихвинского района Ленобласти Алексей Брицун заявил, что в Тихвине дети закидали листьями пламя Вечного огня. По его словам, в ситуации разберутся вместе с родителями несовершеннолетних. Брицун подчеркнул, что очень важно вовремя объяснять детям: Вечный огонь — место, связанное с памятью и уважением, и призвал жителей поднять этот вопрос дома. Такие беседы необходимы, чтобы формировать бережное отношение к российской истории с самого раннего возраста.