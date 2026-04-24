24 апреля 2026 в 10:51

Школьники устроили пикник у Вечного огня в Костромской области

Школьники из Костромской области пожарили зефир на Вечном огне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дети в возрасте от семи до 11 лет пожарили зефир на Вечном огне в городе Волгореченске Костромской области, сообщило региональное УМВД. По информации правоохранителей, школьники решили устроить пикник, купили сладости в ближайшем магазине и отправились к воинскому мемориалу.

Готовить зефир у Вечного огня принялись трое школьников. Правонарушителей вместе с родителями вызвали в отдел внутренних дел, где провели профилактическую беседу. В отношении представителей несовершеннолетних также были составлены протоколы об административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее Глава администрации Тихвинского района Ленобласти Алексей Брицун заявил, что в Тихвине дети закидали листьями пламя Вечного огня. По его словам, в ситуации разберутся вместе с родителями несовершеннолетних. Брицун подчеркнул, что очень важно вовремя объяснять детям: Вечный огонь — место, связанное с памятью и уважением, и призвал жителей поднять этот вопрос дома. Такие беседы необходимы, чтобы формировать бережное отношение к российской истории с самого раннего возраста.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
