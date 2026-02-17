Зимняя Олимпиада — 2026
В Костроме преподавателя из Китая оштрафовали за наклейку с символикой РДК

В Костроме преподавателя из Китая Цинь Лидуня оштрафовали за наклейку «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на автомобиле, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Суд признал его виновным в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль мужчины на дороге, после чего зафиксировали наличие запрещенной символики. Во время заседания Цинь Лидунь заявил, что не знает значения наклейки и не может объяснить, как она появилась на его автомобиле. Суд счел эти доводы попыткой избежать ответственности. Инстанция назначила ему штраф в размере двух тысяч рублей и постановила конфисковать наклейку.

По информации канала, в Китае Цинь Лидунь изучал русский язык. В 2012 году он прибыл на стажировку во Владивосток, затем переехал в Кострому и начал преподавать китайский язык в Костромском государственном университете. В 2024 году он участвовал в открытии первого в городе Центра изучения китайского языка.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге приговорил восьмиклассницу к четырем годам за фото основателя РДК Дениса Капустина, которое она вывесила на школьном стенде. Она сопроводила фото хвалебной подписью. Девочка была признана виновной по двум уголовным статьям — за публичное оправдание терроризма (205.2 УК) и содействие террористической деятельности (205.1 УК). Решение было принято еще в октябре 2025 года, сообщило издание. 16-летняя девочка будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

