Следствие направит в суд дело о планировании вторжения в Брянскую область СК завершил расследование дела участника РДК о подготовке атаки на Брянщину

В СК завершили расследование уголовного дела в отношении члена Русского добровольческого корпуса (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Василия Кирющенко, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, он участвовал в разработке плана нападения на Брянскую область в 2023 году.

Завершено расследование в отношении члена запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» Василия Кирющенко. Эта организация была создана им совместно с Капустиным, Галановым, Канахиным и другими лицами при поддержке силовых структур ГУР Министерства обороны Украины во главе с Кириллом Будановым. Кирющенко принимал участие в разработке плана вторжения боевиков в Брянскую область в 2023 году, — уточнили в СК.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге приговорил восьмиклассницу к четырем годам за фото основателя РДК Дениса Капустина, которое она вывесила на школьном стенде. Она сопроводила фото хвалебной подписью. Девочка была признана виновной по двум уголовным статьям — публичное оправдание терроризма (205.2 УК) и содействие террористической деятельности (205.1 УК). Решение было принято еще в октябре 2025 года, сообщило издание. 16-летняя девочка будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

