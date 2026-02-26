Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:39

Военный эксперт оценил вероятность вторжения США на Кубу

Военэксперт Кнутов: США уже готовят вторжение на Кубу по вьетнамскому сценарию

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
США уже разрабатывают операцию по вторжению на Кубу по аналогии с вьетнамским конфликтом, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Кроме того, по его словам, Вашингтон может попытаться повторить венесуэльский сценарий, чтобы ослабить кубинские политические позиции.

[Вторжение катера под флагом США в воды Кубы] — дело рук американских спецслужб, тут нет никаких сомнений. Вьетнамский конфликт начинался точно так же, в Тонкинском заливе. Сами же американцы обстреляли свой корабль, а потом заявили, что на него напали северовьетнамцы. И здесь схема в какой-то степени похожа. Но, собственно говоря, будет сказано, что катер не нарушал морскую границу и кубинцы просто по нему открыли огонь. Я в этом даже не сомневаюсь, что Вашингтон преподнесет именно так, и это послужит поводом к подготовке военной интервенции в отношении Кубы, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что на данном этапе США ведут подготовку к возможным жестким мерам. По словам военэксперта, сейчас Штаты сосредоточены на противостоянии с Ираном и задействовали для этого значительные ресурсы. Таким образом, указал Кнутов, пока иранский вопрос не будет урегулирован, Вашингтон вряд ли предпримет действия против Кубы.

Хотя, возможно, что ситуация в Иране будет временно заморожена. Американцы попытаются отработать непосредственно по Кубе, в какой-то степени использовать сценарий Венесуэлы с точки зрения подрыва политических сил. Я не говорю о захвате кубинского руководства. То есть с таким расчетом, чтобы попытаться внутри страны спровоцировать какие-то протесты, а, может быть, и смену политического режима. Такая же задача ставится, кстати, в Иране, — резюмировал Кнутов.

Ранее политолог-американист Константин Блохин завил, что власти США организовали заход американского катера в воды Кубы. По его мнению, это попытка Вашингтона подорвать влияние кубинского правительства.

