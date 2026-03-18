18 марта 2026 в 17:35

Россиянам назвали альтернативу кубинским курортам

Глава ассоциации «Турпомощь» Осауленко предложил отдых в Венесуэле вместо Кубы

Россияне могут поехать отдыхать в Венесуэлу вместо Кубы, где сейчас развернулся энергетический кризис, рассказал глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко на пресс-конференции «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?» в пресс-центре НСН. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, при этом прямых рейсов из РФ в Венесуэлу пока нет.

Венесуэла у нас не закрыта. Да, на сегодняшний день отсутствует прямое авиасообщение <...> Логистика достаточно сложная, — уточнил Осауленко.

Ранее глава ассоциации сообщил, что конфликт на Ближнем Востоке уже начал влиять на стоимость авиабилетов, и российским туристам стоит готовиться к дальнейшему подорожанию перелетов. По словам эксперта, авиакомпании постепенно повышают цены, причем это касается не только направлений, связанных с зоной ближневосточного конфликта.

До этого глава «Турпомощи» заявил, что в РФ не будут думать о путешествиях на Ближний Восток до тех пор, пока война не закончится. По его словам, в постановлении правительства по ограничению туризма указаны как минимум восемь стран.

Юлия Беккер
Сергей Петров
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
