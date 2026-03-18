18 марта 2026 в 17:08

Глава «Турпомощи» раскрыл цену войны на Ближнем Востоке для туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт на Ближнем Востоке уже начал влиять на стоимость авиабилетов, и российским туристам стоит готовиться к дальнейшему подорожанию перелетов, заявил в беседе с NEWS.ru глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Свою оценку ситуации он дал в кулуарах пресс-конференции в НСН на тему: «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?».

По словам эксперта, авиакомпании постепенно повышают цены, причем это касается не только направлений, связанных с зоной ближневосточного конфликта. Осауленко пояснил, что причиной стал рост стоимости нефти на мировом рынке, что напрямую отражается на цене топлива — бензина и керосина.

Кроме того, отметил глава «Турпомощи», удорожанию перелетов способствует изменение логистических цепочек. Многие популярные маршруты ранее проходили через страны, оказавшиеся в эпицентре военных действий, и теперь их приходится перенастраивать.

Поэтому да, безусловно, цена будет расти, она уже растет, и мы должны быть к этому готовы, — заключил Осауленко.

Ранее глава «Турпомощи» заявил, что в РФ не будут думать о путешествиях на Ближний Восток до тех пор, пока война не закончится. По его словам, в постановлении правительства по ограничению туризма указаны как минимум восемь стран.
Россия
туристы
Ближний Восток
авиаперелеты
цены
Андрей Гайнутдинов
Сергей Петров
Ирина Ковган
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

