В Кремле указали на растущие проблемы европейцев с энергоносителями Песков: ситуация в энергетике ЕС усложняется для потребителей с каждым днем

Ситуация в энергетическом секторе Евросоюза ежедневно усугубляется для всех категорий потребителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, кризис касается как граждан, так и сферу промышленности.

Ситуация, действительно, становится более сложной с каждым днем для европейцев. Причем и для граждан с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что позиция европейских государств по запуску уцелевшей ветки газопровода «Северный поток» не изменилась. Однако, по его словам, европейцы уже задумываются о том, чтобы сдвинуть сроки по введению запретов на импорт сжиженного российского газа.

До этого политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.