Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 13:53

«Парад тщеславия»: Милонов о современном праздновании 8 Марта

Депутат Милонов призвал сделать 8 Марта семейным праздником

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

8 Марта должен стать семейным праздником, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с «Радио 1» парламентарий отметил, что сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. По его мнению, современное празднование превратилось в «парад тщеславия».

Это хороший праздник, ничего не вижу в нем плохого. Единственное — не нужно превращать его в некий парад тщеславия или какое-то финансовое стихийное бедствие. Здесь стоит задуматься: эмоциональная ли это история или меркантильная, — рассказал Милонов.

По мнению депутата, в этот день необходимо поздравлять членов семьи. Он подчеркнул, что в первую очередь это эмоциональный праздник.

Ранее Милонов заявил, что лучшим подарком женщине, который может подарить мужчина на 8 Марта, является наступление беременности. При этом худшим подарком для жены или возлюбленной в эту праздничную дату парламентарий назвал «букет из тысячи роз».

депутаты
Виталий Милонов
8 марта
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России нашли способ спасти семьи от разводов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки дрона
Экс-нардеп ответил, сколько Украина протянет без помощи ЕС из-за «Дружбы»
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли полностью эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.