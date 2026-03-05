«Парад тщеславия»: Милонов о современном праздновании 8 Марта

8 Марта должен стать семейным праздником, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с «Радио 1» парламентарий отметил, что сейчас женщины показывают в соцсетях нереалистичные ожидания подарков. По его мнению, современное празднование превратилось в «парад тщеславия».

Это хороший праздник, ничего не вижу в нем плохого. Единственное — не нужно превращать его в некий парад тщеславия или какое-то финансовое стихийное бедствие. Здесь стоит задуматься: эмоциональная ли это история или меркантильная, — рассказал Милонов.

По мнению депутата, в этот день необходимо поздравлять членов семьи. Он подчеркнул, что в первую очередь это эмоциональный праздник.

Ранее Милонов заявил, что лучшим подарком женщине, который может подарить мужчина на 8 Марта, является наступление беременности. При этом худшим подарком для жены или возлюбленной в эту праздничную дату парламентарий назвал «букет из тысячи роз».