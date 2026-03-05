Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 14:47

Истребители F-16 дважды за неделю появились у границ России

F-16 F-16 Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская авиация впервые в 2026 году задействовала истребители F-16 для атак по приграничным районам России, сообщил координатор подполья Геннадий Алехин в своем Telegram-канале. По его информации, самолеты выполнили пуски с территории Полтавской и Сумской областей. Все выпущенные снаряды были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Противник использовал боевую авиацию при нанесении ударов по Белгородскому региону. Подтверждены пуски ракет класса земля с американского истребителя F-16. Взлеты производились с аэродромов в Полтавской и Сумской областях. Наши средства ПВО поразили воздушные цели противника, — написал он.

Это второе появление истребителей у российских границ за последнюю неделю. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев 2 марта сообщил, что F-16 были замечены в районе Волчанска. По его словам, один из самолетов мог приземлиться на аэродроме в Чугуеве.

Ранее российский военный аналитик Алексей Леонков заявил, что в результате российских ударов и операций в авиапарке ВСУ осталось не более 10–12 американских истребителей F-16. Он также отметил, что подготовленных пилотов для них будет и того меньше.

истребители
границы
Россия
F-16
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев назвал терактом удар иранских дронов по Нахичевани
В МИД России сообщили, будут ли эвакуировать посольство из Ирана
В Госдуме назвали главный страх Зеленского на фоне конфликта в Иране
«Там одни рабы»: Журавлев об Украине, расколе Европы и хитрой игре Трампа
Весна будет жаркой? Прогноз погоды в Москве на март и дальше
МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Словацкая контрразведка развеяла в пух и прах заявления Киева о «Дружбе»
«Я потрясен»: Бурунов поделился впечатлениями от Индии
В ЦБ назвали сроки запуска платформы для защиты от мошенников
Два пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Новосибирском
Что происходит с россиянами на Ближнем Востоке: помощь МЧС, слова Путина
Еще две школы подверглись ракетным ударам в Иране
Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной
Житель Калининградской области до смерти избил жену
Путин поблагодарил президента ЦАР за популяризацию русского языка
Стала известна причина отказа Иванову в отправке на СВО
Энергетик предсказал будущее цен на нефть на фоне войны США и Ирана
Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военных из плена
В России забили тревогу из-за «двойника» Зеленского
Полиция задержала пьяного и матерящегося иностранца в аэропорту Бурятии
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.