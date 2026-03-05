Истребители F-16 дважды за неделю появились у границ России

Украинская авиация впервые в 2026 году задействовала истребители F-16 для атак по приграничным районам России, сообщил координатор подполья Геннадий Алехин в своем Telegram-канале. По его информации, самолеты выполнили пуски с территории Полтавской и Сумской областей. Все выпущенные снаряды были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Противник использовал боевую авиацию при нанесении ударов по Белгородскому региону. Подтверждены пуски ракет класса земля с американского истребителя F-16. Взлеты производились с аэродромов в Полтавской и Сумской областях. Наши средства ПВО поразили воздушные цели противника, — написал он.

Это второе появление истребителей у российских границ за последнюю неделю. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев 2 марта сообщил, что F-16 были замечены в районе Волчанска. По его словам, один из самолетов мог приземлиться на аэродроме в Чугуеве.

Ранее российский военный аналитик Алексей Леонков заявил, что в результате российских ударов и операций в авиапарке ВСУ осталось не более 10–12 американских истребителей F-16. Он также отметил, что подготовленных пилотов для них будет и того меньше.