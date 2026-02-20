Зимняя Олимпиада — 2026
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16

Военэксперт Леонков: у ВСУ осталось не более 10–12 истребителей F-16

В результате российских ударов и операций в авиапарке Вооруженных сил Украины осталось не более 10–12 американских истребителей F-16, заявил российский военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, которые передает РИА Новости, подготовленных пилотов для них будет и того меньше.

В рядах ВСУ поддерживается количество в районе 10–12 самолетов F-16. Это соответствует цифрам поставок, которые идут на Украину, потому что страны Европы не могут сейчас поставлять даже свои национальные самолеты, — заявил эксперт.

По его словам, количество истребителей F-16 в Европе ограничено, а замена существующих самолетов на F-35 потребует значительных финансовых затрат, что создаст нагрузку на бюджеты западных государств. Поэтому эти страны решили выделить Украине минимальное число необходимых боевых самолетов исключительно для нужд ПВО и ограниченного применения высокоточных крылатых ракет типа Storm Shadow и SCALP. Такой подход позволяет странам Запада минимизировать расходы и обеспечить поддержку Украины на минимально необходимом уровне, считает аналитик.

До этого появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины. Удар по аэродрому в районе города Миргорода Полтавской области был нанесен Вооруженными силами России.

