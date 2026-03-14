«Блокада Ормуза — это провал планирования»: США и Израиль увязли в Иране

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Более 1000 тяжелых авиабомб за сутки, убийство аятоллы Али Хаменеи, разрушение ядерных объектов — по масштабу это крупнейшая воздушная кампания США со времен Ирака. А по результату — стратегический тупик, выдаваемый за «тактический успех». Почему так произошло, где просчитались американцы, ввязавшись в военную авантюру в Иране, читайте в колонке члена экспертного совета «Офицеров России» Руслана Панкратова для NEWS.ru.

Почему у США в Иране сразу все пошло не так

Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали на блицкриг. Обезглавить режим, уничтожить ракетный потенциал, сломить волю к сопротивлению. Но иранская модель оказалась принципиально другой. КСИР перешел на заранее подготовленные рассредоточенные схемы управления, не завязанные на одну фигуру.

Гибель Хаменеи не разрушила ни вертикаль командования, ни мотивацию. Теперь это для них война экзистенциальная. Корпус стражей Исламской революции действует как раненый зверь, им терять нечего. Цифры, которыми так хвалится CENTCOM, Центральное командование Вооруженных сил США — «снижение ракетных пусков на 90%», «уничтожение 30 минных тральщиков», «господство в воздухе», — выглядят убедительно на брифинге, но не на тактической карте.

Иран запустил более 2000 ракет и столько же дронов за полторы недели. Удары пришлись по Израилю, американским базам в Ираке и Кувейте, нефтяной инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна. Ормузский пролив заминирован. Мировые цены на нефть взлетели до уровней, которые «высокопоставленные помощники Трампа» не закладывали ни в один сценарий. CNN прямо говорит о том, что масштаб и непредсказуемость реакции мирового рынка энергетики «застали их врасплох».

Иранские солдаты Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем главная ошибка Пентагона

Ключевая ошибка Пентагона — фундаментальная недооценка иранской готовности к блокаде Ормуза. Министр энергетики Крис Райт публично признал, что ВМС США не в состоянии прямо сейчас обеспечить конвоирование танкеров через пролив. Это провал планирования: начать войну против страны, контролирующей 20% мирового нефтяного транзита, и не иметь готового ответа на ее очевидный первый ход — блокаду.

Вторая ошибка — ставка на «чистую воздушную кампанию». Бомбардировки не опрокидывают режимы. Это доказано Югославией, Ливией, Ираком. Любой разведывательный аналитик с опытом предупредил бы: воздушное превосходство над территорией не равно контролю над ней. КСИР по-прежнему управляет внутренней безопасностью, координирует ответные удары, минирует акваторию, оперирует тысячами беспилотников. Воздушное господство США означает лишь то, что американские самолеты летают без зенитного сопротивления. Оно не означает, что война выиграна.

Где еще просчитался Вашингтон с Ираном

Третья ошибка — гуманитарная катастрофа. Удар по школе в Минабе унес жизни 163 девочек. Отмена министром обороны США Питом Хегсетом систем предотвращения жертв среди мирного населения, ликвидация баз данных по ошибочным ударам от военного ИИ, свертывание мониторинговых программ Госдепа — все это создает кумулятивный эффект, который работает сейчас не на Вашингтон и Тель-Авив, а на Тегеран. Каждый кадр с разрушенной школой — мобилизационный ресурс для КСИР и стратегический аргумент против США на площадках ООН, в арабском мире и во всей Азии.

Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в атакованной начальной школе для девочек в Минабе, 1 марта 2026 года Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

Иранская стратегия — не победа на поле боя, а изматывание. Тегеран бьет по нефтяной инфраструктуре соседей, раскачивает рынок, взвинчивает издержки для всей западной коалиции. «Хезболла» наращивает ракетные и дроновые удары по Израилю, оттягивая ресурсы ЦАХАЛ. Каждый день войны стоит Вашингтону не только денег, но и политического капитала — внутри страны, в G7, в регионе.

Почему для Ирана «выдержать — значит победить»

Прогноз на ближайшие месяц-два выглядит так, что Иран продолжит свою тактику ударов, минирования и экономического давления через Ормуз. Масштабное наземное вторжение США не начнут — для этого нет ни политической воли, ни логистической базы, даже при жалких попытках снарядить курдов в ДРГ для партизанской войны.

Трамп, как показала история с хуситами, склонен к сделкам, а не к затяжным кампаниям. Как только внутриполитическое давление из-за цен на бензин и жертв достигнет критической массы, Белый дом начнет искать выход — через посредников, через частичные уступки, через переформатирование целей, что он уже делает прямо сейчас. Иран это знает. Именно поэтому его задача — выдержать. Выдержать — значит победить.

