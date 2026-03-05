Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыты подробности удара по школе для девочек в иранском Минабе

MEE: школа для девочек в иранском Минабе дважды попадала под обстрел

Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в атакованной начальной школе для девочек в Минабе Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в атакованной начальной школе для девочек в Минабе Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Иранская школа для девочек, расположенная в Минабе, дважды подвергалась обстрелу, сообщает портал Middle East Eye со ссылкой на заявления очевидцев. По его данным, после попадания первого снаряда в здание учителя попытались спрятать детей в молельном зале, а затем начали обзванивать родителей с просьбой забрать девочек. После этого был нанесен второй удар.

Авторы портала узнали подробности об ударе от сотрудников Красного Креста и Красного Полумесяца, беседовавших с выжившими после ударов. Они рассказали, что второй снаряд попал в то место, где прятались девочки и учителя, оставшиеся в живых после первого удара.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что министерство изучает данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана. По его словам, Вооруженные силы США никогда не наносят удары по гражданским объектам.

При атаке на начальную школу погибли 165 человек. Американские и израильские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов. По последним данным, пострадали 95 человек, среди которых также много детей.

