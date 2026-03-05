Электровелосипедист сбил ребенка в Петербурге

Четырехлетний ребенок попал в больницу после того, как на него наехал электровелосипед, сообщает пресс-служба управления МВД России. По ее информации, происшествие произошло вечером 4 марта на проспекте Народного Ополчения. Электровелосипедом управлял 25-летний мужчина.

Уточняется, что ребенок шел по тротуару в сопровождении мамы. Причины, по которым мужчина наехал на мальчика, неизвестны. В результате столкновения ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего было возбуждено дело об административном правонарушении, решается вопрос о взыскании с водителя компенсации морального вреда.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил 16-летнюю девочку. Как уточняли в пресс-службе столичной прокуратуры, автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка.

До этого в Ташкенте скончался инспектор ДПС, сбитый десятиклассником на автомобиле BMW M4. Трагедия произошла 25 февраля поздним вечером в центре города. Школьник, не имеющий водительских прав, пренебрег мерами безопасности и совершил наезд на инспектора. Мужчина получил тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, скончался.