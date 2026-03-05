Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:33

Электровелосипедист сбил ребенка в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четырехлетний ребенок попал в больницу после того, как на него наехал электровелосипед, сообщает пресс-служба управления МВД России. По ее информации, происшествие произошло вечером 4 марта на проспекте Народного Ополчения. Электровелосипедом управлял 25-летний мужчина.

Уточняется, что ребенок шел по тротуару в сопровождении мамы. Причины, по которым мужчина наехал на мальчика, неизвестны. В результате столкновения ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту произошедшего было возбуждено дело об административном правонарушении, решается вопрос о взыскании с водителя компенсации морального вреда.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил 16-летнюю девочку. Как уточняли в пресс-службе столичной прокуратуры, автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка.

До этого в Ташкенте скончался инспектор ДПС, сбитый десятиклассником на автомобиле BMW M4. Трагедия произошла 25 февраля поздним вечером в центре города. Школьник, не имеющий водительских прав, пренебрег мерами безопасности и совершил наезд на инспектора. Мужчина получил тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, скончался.

велосипеды
дети
пострадавшие
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине
Появились кадры с места падения иранских БПЛА в Нахичевани
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.