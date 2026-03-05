Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:41

Генерал раскрыл цель британского самолета-разведчика у границ России

Генерал Липовой: британский самолет мог шпионить за военными объектами России

Boeing P-8A Poseidon Boeing P-8A Poseidon Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Патрульный противолодочный самолет Boeing Poseidon MRA1 ВВС Великобритании, который накануне совершил разведывательный полет в непосредственной близости от госграницы России, мог шпионить за военными объектами в районе Пскова и Санкт-Петербурга, предположил в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, такими действиями страны НАТО могут проверять реакцию российских средств ПВО.

Разведывательные полеты самолетов-разведчиков НАТО вдоль наших границ — это постоянное явление. Они напичканы различного рода аппаратурой, при полете вдоль границы полностью сканируют территорию РФ на глубину до 1 тыс. км на предмет обнаружения радиолокационных станций, новых военных объектов. У них большой спектр шпионства — это практика, которая продолжается многие годы. Наши средства ПВО отслеживают такие полеты, и в случае приближения к госграницам ближе чем на 10 км, в воздух поднимаются истребители. Поэтому такие действия британского самолета вдоль границы в районе Пскова и Санкт-Петербурга — это очередной разведывательный полет, который направлен на проверку реакции наших сил и средств ПВО, — пояснил Липовой.

Он отметил, что НАТО не прекращает шпионить за Россией и ее приграничными территориями. По словам генерала, Альянс ведет шпионскую деятельность под предлогом защиты собственных границ.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик несколько дней летал вокруг Калининградской области. Речь идет о Bombardier Challenger 650. Такой самолет представляет собой бизнесджет, однако американская компания Leidos переоборудовала его под нужды радиолокационной разведки.

