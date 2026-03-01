Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:17

В Москве пьяный водитель насмерть сбил подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве пьяный водитель сбил 16-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка.

Пострадавшую в результате инцидента девочку госпитализировали , однако, несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм. 39-летний водитель был задержан.

Ранее на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Ford Focus и его 52-летний пассажир погибли на месте. Выжил только 23-летний пассажир, его отвезли в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало выезд на полосу встречного движения и последующее столкновение с двумя грузовыми автомобилями MAN.

До этого в Ташкенте скончался инспектор ДПС, сбитый десятиклассником на автомобиле BMW M4. Трагедия произошла 25 февраля поздним вечером в центре города. Школьник, не имеющий водительских прав, пренебрег мерами безопасности и совершил наезд на инспектора. Мужчина получил тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, скончался.

Москва
смерти
подростки
водители
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, кто подбил Трампа бомбить Иран
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Царукян устроил массовую потасовку после поединка в США
«Второй день рождения»: семью Кержаковых едва не настигла страшная трагедия
Следствие выяснило новые обстоятельства об экс-вице-мэре Нижнего Новгорода
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.