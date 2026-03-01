В Москве пьяный водитель насмерть сбил подростка

В Москве пьяный водитель сбил 16-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка.

Пострадавшую в результате инцидента девочку госпитализировали , однако, несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм. 39-летний водитель был задержан.

Ранее на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Ford Focus и его 52-летний пассажир погибли на месте. Выжил только 23-летний пассажир, его отвезли в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало выезд на полосу встречного движения и последующее столкновение с двумя грузовыми автомобилями MAN.

До этого в Ташкенте скончался инспектор ДПС, сбитый десятиклассником на автомобиле BMW M4. Трагедия произошла 25 февраля поздним вечером в центре города. Школьник, не имеющий водительских прав, пренебрег мерами безопасности и совершил наезд на инспектора. Мужчина получил тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, скончался.