Москвичам назвали дату окончания метеорологической зимы

Метеорологическая зима в Москве закончится 19–20 марта, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он добавил, что последние пять дней первого месяца весны ожидаются очень теплыми: столбики термометров достигнут +7–12 градусов.

Метеорологическая зима закончится примерно к 19–20 марта, после чего начнется метеорологическая весна — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, — сказал он.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве не ожидается серьезных снегопадов в период мартовских праздничных дней. По ее словам, в дневные часы жителей столицы ожидает легкая оттепель.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в регионах на юге Урала и Сибири в начале марта ожидается аномально холодная погода. По ее прогнозам, там будет держаться крепкий минус, а порой температура воздуха может опускаться до –36 градусов. Она также отметила, что в течение недели местами возможны снегопады.