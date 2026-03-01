Политолог ответил, может ли Трамп повлиять на выбор нового лидера Ирана

Иран не примет рекомендации американского лидера Дональда Трампа по поводу замены погибшего верховного лидера страны Али Хаменеи, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов, комментируя слова президента США о «хороших кандидатах» на место главы Ирана. Он предположил, что кандидаты на место преемника Хаменеи уже есть.

Не думаю, что иранское руководство будет готово следовать рекомендациям Трампа, особенно когда речь идет о преемнике Али Хаменеи. Это было бы признание фактически безоговорочной капитуляции Исламской Республики, к чему, естественно, они не готовы. Более того, можно предположить, что, поскольку Хаменеи был уже очень немолодым человеком и руководил страной более 30 лет, какие-то обсуждения его преемника уже проходили до начала нынешней эскалации и какие-то идеи в Тегеране на этот счет уже существуют, ― объяснил Кортунов.

Политолог отметил, что иранское руководство предвидело смерть верховного лидера. По мнению собеседника, процесс выбора преемника Хаменеи пройдет быстро.

Я допускаю, что там возможна борьба за власть, но ясно, что уход Али Хаменеи — это не сюрприз, который произошел полностью неожиданно. Поэтому, скорее всего, сейчас будет запущен процесс выбора нового духовного лидера, и я думаю, что этот процесс пройдет достаточно быстро, ― заключил Кортунов.

Ранее доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков предположил, что Иран может нанести удар по ядерным силам Израиля в ответ на убийство Хаменеи. Он отметил, что для этого Иран может использовать гиперзвуковые ракеты средней дальности Fattah.