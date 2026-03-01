Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае

Около шести тысяч российских пассажиров круизного лайнера MSC, направлявшегося в Персидский залив, оказались заблокированы в порту Дубая из-за напряженной обстановки в регионе, передает «МК в Питере» со ссылкой на одну из путешественниц, находящихся на судне. Лайнер планировал остановиться в Дохе, Бахрейне и на острове Сир-Бани-Яс, однако капитан, получив одобрение от местных властей, решил остаться в порту Рашид.

По словам собеседницы, на борту поддерживается спокойная обстановка: пассажиры наслаждаются временем в ресторанах и у бассейнов, а также слушают музыку. В Дубае стоит приятная погода — около 28 градусов по Цельсию, и на судне созданы все необходимые условия для комфортного отдыха. Многие туристы заранее приобрели билеты на экскурсии, но теперь их путешествия находятся под вопросом.

Ранее сообщалось, что целью иранского ракетного удара по Дубаю была штаб-квартира ЦРУ. Официальных данных о повреждении здания нет. Также пострадал отель «Бурдж-аль-Араб». В результате удара начался пожар на фасаде с первого по шестой этаж.