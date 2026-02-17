Собянин назвал главные преимущества новых остановок в Москве Собянин: программа обновления остановок в Москве завершится в 2026 году

Новые остановочные павильоны, установленные в Москве, отличаются повышенной долговечностью благодаря алюминиевым и стальным конструкциям, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Программа обновления завершится в 2026 году.

Стекла из прочного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждения. Увеличенная крыша лучше защищает от непогоды. А лайтбоксы с расписанием маршрутов и QR-кодами помогают узнать время прибытия транспорта, — сказано в сообщении.

Ранее Собянин рассказал, что самый протяженный подводный тоннель в Москве появится между станциями метро «Серебряный Бор» и «Строгино». Он будет в шесть раз длиннее действующих подземных рекордсменов.

Тем временем в центре Москвы стартовало строительство нового пешеходного моста. Длина будущего сооружения составит около 170 метров. Мост будет проложен через Водоотводный канал и соединит разделенные улицей Серафимовича участки Болотной набережной. Уникальной особенностью строительства будет его организация с воды с использованием специальной насыпи, что позволит не перекрывать движение автотранспорта.