Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео В Москве женщина вышла на улицу с ребенком без верхней одежды

В Москве очевидцы заметили женщину с ребенком на руках — на младенце не было верхней одежды, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва». По информации авторов, инцидент произошел на трамвайной остановке Бульвар Рокоссовского.

На опубликованных кадрах видно, что женщина стояла в расстегнутой куртке и пыталась успокоить плачущего ребенка. Снимавшая ее очевидица рассказала, что неизвестная убежала, как только увидела камеру.

Я ее снимала и двинулась в ее сторону, как только это увидела, то побежала прочь, — поделилась свидетельница событий.

Ранее в Воронеже пьяный мужчина спустил сына с балкона седьмого этажа на веревке. Инцидент произошел летом, когда мужчина выпивал вместе с друзьями, однако кадры появились в Сети в январе. Прокуратура Воронежской области организовала по данному факту проверку. По предварительным данным, мужчина решил устроить ребенку опасный «аттракцион».

До этого в Узбекистане трагически погиб пятимесячный ребенок. Младенец скончался после того, как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня безуспешно боролись за жизнь мальчика в реанимации.