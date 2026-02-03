Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео

В Москве очевидцы заметили женщину с ребенком на руках — на младенце не было верхней одежды, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва». По информации авторов, инцидент произошел на трамвайной остановке Бульвар Рокоссовского.
На опубликованных кадрах видно, что женщина стояла в расстегнутой куртке и пыталась успокоить плачущего ребенка. Снимавшая ее очевидица рассказала, что неизвестная убежала, как только увидела камеру.
Я ее снимала и двинулась в ее сторону, как только это увидела, то побежала прочь, — поделилась свидетельница событий.
Ранее в Воронеже пьяный мужчина спустил сына с балкона седьмого этажа на веревке. Инцидент произошел летом, когда мужчина выпивал вместе с друзьями, однако кадры появились в Сети в январе. Прокуратура Воронежской области организовала по данному факту проверку. По предварительным данным, мужчина решил устроить ребенку опасный «аттракцион».
До этого в Узбекистане трагически погиб пятимесячный ребенок. Младенец скончался после того, как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня безуспешно боролись за жизнь мальчика в реанимации.