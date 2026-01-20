В Узбекистане отец убил младенца носком Sevimli: в Узбекистане отец довел до смерти младенца, засунув ему в рот носок

В Узбекистане произошла трагическая гибель пятимесячного ребенка, сообщил телеканал Sevimli со ссылкой на врачей. Младенец скончался, после того как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня боролись за жизнь мальчика в реанимации.

Инцидент случился в Хатырчинском районе. После того как ребенок начал синеть от удушья, мать экстренно доставила его в медучреждение. Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось. Врач Урал Рахматуллаев сообщил, что ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти без дыхания и сердцебиения.

Медики провели сердечно-легочную реанимацию, после которой сердце удалось запустить. Однако спустя четыре дня, 14 января около 22:00, была констатирована смерть, — заявил медик.

Отца младенца задержали. Ранее с ним уже проводили профилактические беседы правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого суд в Шалинском районе Свердловской области приговорил местного жителя к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности своему двухмесячному сыну. Инцидент произошел в июле 2025 года. Младенец задохнулся во сне, уткнувшись лицом в постель, после того как отец уложил его на подушку и сам уснул рядом.