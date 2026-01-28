Пьяный отец устроил сыну «аттракцион», спустив с седьмого этажа на веревке В Воронеже пьяный мужчина спустил сына с балкона седьмого этажа на веревке

В Воронеже пьяный мужчина спустил сына с балкона на веревке, сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, инцидент произошел летом, когда мужчина выпивал вместе с друзьями. Прокуратура Воронежской области организовала по данному факту проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил устроить ребенку опасный «аттракцион». Он привязал своего несовершеннолетнего сына к тросу и спустил с балкона седьмого этажа. Происходящее компания сняла на камеру и выложила в соцсети.

