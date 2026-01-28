Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 10:19

Пьяный отец устроил сыну «аттракцион», спустив с седьмого этажа на веревке

В Воронеже пьяный мужчина спустил сына с балкона седьмого этажа на веревке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Воронеже пьяный мужчина спустил сына с балкона на веревке, сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, инцидент произошел летом, когда мужчина выпивал вместе с друзьями. Прокуратура Воронежской области организовала по данному факту проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил устроить ребенку опасный «аттракцион». Он привязал своего несовершеннолетнего сына к тросу и спустил с балкона седьмого этажа. Происходящее компания сняла на камеру и выложила в соцсети.

Ранее в Узбекистане трагически погиб пятимесячный ребенок. Младенец скончался после того, как его отец, пытаясь остановить плач, засунул ему в рот носок. Врачи четыре дня безуспешно боролись за жизнь мальчика в реанимации.

дети
Воронеж
прокуратура
проверки
алкоголь
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин провел телефонный разговор с лидером африканской страны
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Психолог ответил, почему люди могут покупать ношеное нижнее белье
Житель Краснодара два месяца крал товары из строительного гипермаркета
Иркутский тракторист предстанет перед судом после гибели двоих рабочих
Американист объяснил, почему в Европе пытаются выставить Трампа сумасшедшим
Мишустин раскрыл, какой видит российскую экономику
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.