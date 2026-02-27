Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:04

В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях

Суд в Воронеже приговорил трех молодых людей к срокам от 6 до 12 лет за диверсию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Воронежский областной суд вынес приговор трем молодым людям в возрасте от 18 до 20 лет за диверсию на железной дороге, совершенную по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Они получили сроки от шести до 12 лет лишения свободы.

Самому старшему из них, 20-летнему Андрею Баскакову, назначили 12 лет колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. 19-летнего Артема Иванова приговорили к 8,5 годам колонии общего режима, а 18-летнюю Валерию Фурсову — к шести годам.

По версии следствия, первым под влияние украинских кураторов попал Иванов. На начальном этапе он наносил на стены города надписи и изображения, дискредитирующие российские власти. После этого инструкторы обучили его методам диверсий и конспирации. Свои навыки молодой человек проверил на практике, заложив на ж/д путях муляж взрывного устройства. Позже он втянул в преступную схему двух знакомых — Баскакова и Фурсову.

Сотрудники УФСБ по Воронежской области возбудили дело по нескольким тяжким статьям. Фигурантов обвинили в диверсии (поджог объектов транспортной инфраструктуры), госизмене, прохождении обучения диверсионной деятельности и ложном сообщении о теракте.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ, назначив ему 24 года лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Воронеж
суды
диверсии
приговоры
госизмены
