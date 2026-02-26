ПВО уничтожила беспилотник на подлете к Воронежу Гусев: в Воронеже дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к городу

В Воронеже силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к городу, сообщил губерантор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Дежурными силами ПВО на подлете к городу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке Степное Краснояружского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданское авто. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате нападения ранения получил находившийся за рулем мужчина, ему потребовалась госпитализация.

До этого в Белгороде при ракетном обстреле ВСУ пострадал купол храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Как заявил Гладков, за прошедшие сутки областной центр дважды подвергся массированным атакам.

Кроме того, по подсчетам Министерства обороны России, за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 115 украинских беспилотников. Всего с начала военной операции уничтожено 117 299 дронов.