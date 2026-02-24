Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 00:22

Мирный житель попал под удар дрона ВСУ под Белгородом

Гладков: дрон ВСУ ударил по машине и ранил водителя под Белгородом

ВСУ
В поселке Степное Краснояружского района беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал гражданское авто, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате нападения ранения получил находившийся за рулем мужчина, ему потребовалась госпитализация.

Мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и мягких тканей ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки дрона транспортное средство получило механические повреждения. Как уточнил глава области, раненый мирный житель продолжит дальнейшее лечение амбулаторно.

Ранее стало известно, что в Белгороде при ракетном обстреле ВСУ пострадал купол храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Как сообщил Гладков, за прошедшие сутки областной центр дважды подвергся массированным атакам.

Минувшей ночью губернатор проинформировал, что в результате мощной ракетной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский округ были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Массированный удар привел к перебоям с подачей электричества, водоснабжения и отопления в жилых домах.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
дроны
мирные жители
