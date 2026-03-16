Боец «Орлана» избежал смерти при ударе ВСУ по Белгородской области Дрон атаковал автомобиль с бойцом «Орлана» в Белгородской области

Военнослужащий подразделения «Орлан» получил повреждения в результате атаки беспилотника на служебную машину в селе Бессоновка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой помощи во вторую городскую больницу Белгорода, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и осколочное повреждение спины.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе промышленный объект пострадал в результате нападения украинской армии. По словам руководителя области, работа предприятия временно останавливалась, однако в настоящее время деятельность уже восстановлена. Глава региона также отметил, что жертв и пострадавших нет.

Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в областном центре беспилотник поразил многоквартирный жилой дом. По словам главы региона, удар пришелся по строению на улице Владимира Петровского, в результате чего в ряде квартир оказались повреждены стекла.