14 апреля 2026 в 11:38

Свет погас сразу в нескольких областях Украины

«Укрэнерго» сообщила о частичном отключении света в шести областях Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Часть абонентов в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале. По ее данным, обесточивания зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской (на подконтрольных Киеву частях) областях.

В компании уточнили, что перебои с электроснабжением носят частичный характер. Причиной отключений, как пояснили энергетики, стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что более 170 населенных пунктов в республике остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Перебои также были связаны с повреждением энергетической инфраструктуры в ряде регионов.

До этого компания «Укрэнерго» сообщала, что отключения электричества были зафиксированы в четырех областях Украины. В частности, речь шла об Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

