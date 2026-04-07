07 апреля 2026 в 10:50

В ряде областей Украины зафиксированы масштабные отключения света

Более 170 населенных пунктов Украины остались без света

Более 170 населенных пунктов на Украине остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в Министерстве энергетики страны. Перебои также связаны с повреждением энергетической инфраструктуры в ряде регионов.

Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Тернопольской, Николаевской, Хмельницкой и Полтавской областях. Причиной перебоев стали последствия непогоды.

Дополнительно нарушения энергоснабжения отмечаются в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там отключения связаны с повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

Точное число обесточенных потребителей не раскрывается. Также перебои с электричеством фиксируются в районах Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева.

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в ряде районов Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением. В компании уточнили, что отключения связаны с локальной аварией. Массовые отключения электроэнергии на Украине наблюдаются с октября прошлого года на фоне проблем в коммунальной инфраструктуре. В середине января в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися перебоями в энергоснабжении.

До этого компания «Укрэнерго» сообщила, что отключения электричества зафиксировали в четырех областях Украины. В частности, речь идет об Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

