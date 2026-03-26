26 марта 2026 в 09:32

Тьма накрыла одну из областей Украины

В Одессе и области введены экстренные отключения электроэнергии вне графика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ряде районов Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. В компании уточнили, что отключения связаны с локальной аварией.

В части Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов пропал свет из-за локальной аварии в сети <...>. В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика, — заявили в компании.

Массовые отключения электроэнергии на Украине наблюдаются с октября прошлого года на фоне проблем в коммунальной инфраструктуре. В середине января в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающимися перебоями в энергоснабжении.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что отключения электричества зафиксировали в четырех областях Украины. В частности, речь идет об Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

До этого экс-депутат Рады Владимир Олейник предупредил об угрозе голодомора на Украине из-за роста цен на нефть, который может привести к банкротству мелких фермеров. По его словам, Украина закупает нефтепродукты у Европы, что негативно влияет на посевную кампанию. Высокие затраты на топливо и нехватка удобрений делают кредиты невыгодными. Поставки из России и Персидского залива заблокированы, что усиливает угрозу, отметил он.

