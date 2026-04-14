14 апреля 2026 в 11:21

Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года

ВС России освободили 74 населенных пункта в зоне СВО с начала года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
С начала 2026 года российские военные освободили 74 населенных пункта в зоне СВО, подсчитали в ТАСС на основе сводок Минобороны РФ. Больше всего освобожденных сел и городов — в Донецкой Народной Республике: их 23.

В Запорожской области под контроль взяты 22 населенных пункта, в Харьковской — 15, в Сумской — 13. Еще один населенный пункт находится в Днепропетровской области.

Ранее участник СВО Дмитрий Бирюков рассказал, что добрался до расположения российских сил на автомобиле, принадлежащем украинской стороне, при этом в салоне находились взятые в плен военнослужащие противника. Разведчик выполнял боевое задание в тылу ВСУ.

Депутат Госдумы Александр Бородай между тем заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины часто по своей воле переходят на сторону российских подразделений и складывают оружие. Парламентарий подчеркнул, что многие из этих военных впоследствии принимают решение влиться в ряды российских формирований и повернуть оружие против прежних командиров. Кроме того, по его словам, бойцы ВСУ часто жалуются на слабую подготовку и отсутствие боеприпасов.

