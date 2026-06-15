Многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Новой Каховке

Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских дронов в Новой Каховке Херсонской области, сообщил в мессенджере МАКС исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Оганесов. По его словам, никто не пострадал.

В результате атаки БПЛА в городе Новая Каховка поврежден многоквартирный жилой дом, — отметил Оганесов.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

Также глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» между Херсонской областью и Крымом временно перекрыли из-за повреждения моста в Чонгаре после удара ВСУ. По его словам, сроки восстановления будут объявлены позже.