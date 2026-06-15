«Целенаправленно бьет»: Сальдо раскрыл истинный смысл атак ВСУ Сальдо: ВСУ целенаправленно бьют по мостам и дорогам в Херсонской области

В последние дни Вооруженные силы Украины специально наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры — мостам и дорогам в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Также пострадали направления к точкам пропуска.

Последние дни противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области — дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска, объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей, — отметил Сальдо.

По его словам, в безопасных зонах ведется восстановление объектов. В местах, где сохраняется угроза, вводятся ограничения и используются альтернативные маршруты.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что за прошедшие 24 часа из-за атак киевского режима пострадали два жителя Херсонской области. В Горностаевке осколочные ранения руки получил мужчина 1958 года рождения, в Новой Збурьевке мужчина 1991 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

До этого Владимир Сальдо рассказал, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Специалисты энергетических и аварийных служб приступили к устранению последствий после удара 14 июня.