«Чушь и выдумка»: мать выгораживает сына-педофила после жалоб внучки?

Под Санкт-Петербургом местный житель рискует стать фигурантом дела о педофилии. Заявление в полицию подали знакомые мужчины, с мольбой о помощи к которым обратилась его несовершеннолетняя падчерица. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Домогательства отчима

В городе Приозерске Ленинградской области 13-летняя школьница столкнулась с систематическими домогательствами сексуального характера со стороны своего отчима.

Девочка проживает в одной семье со своим официальным опекуном — бабушкой, отчимом и младшей сестрой. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург», подросток пыталась рассказать о происходящем бабушке, однако пенсионерка не поверила внучке. Женщина назвала слова девочки «чушью и выдумкой» и продолжила прикрывать своего сына.

Попытка бегства

Не получив поддержки от опекуна, школьница предприняла попытку сбежать из дома. Впоследствии девочка вернулась, но смогла рассказать о насилии знакомым.

Люди, которым подросток доверилась, не оставили ситуацию без внимания: именно они написали заявление в полицию. Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет. Отчим был доставлен в отдел полиции для дачи показаний, после чего его отпустили. Сама девочка сейчас находится в медицинском учреждении, где с ней работают врачи и психологи.

В перспективе будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза как пострадавшей девочки, так и подозреваемого мужчины. Есть ли у девочки мать, не уточняется.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

17 лет за насилие

А в начале июня в Красноярском крае был вынесен вердикт по другому делу, связанному с сексуальным насилием в семье. Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, который в течение 2,5 года совершал преступления против падчерицы. Согласно материалам дела, во время суточных дежурств супруги мужчина насиловал девочку. Все это продолжалось в период с 2022 по 2025 год.

«Отчим, после того как совершал в отношении нее эти действия сексуального характера, брал нож, которых было два и которые изъяли дома, приставлял лезвие к ее шее и говорил, что, если она расскажет кому-то об этом, он ее увезет в лес и убьет ее, а маме расскажет, что она убежала из дома. Также С. говорил, что убьет всю семью и кошку. Она этого очень сильно боялась все время, поэтому о произошедшем никому не рассказывала», — цитирует пресс-служба судов показания потерпевшей.

Мужчину признали виновным по всем вмененным статьям. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима, из которых полтора года он проведет в тюрьме.

Кроме того, педофилу после психолого-психиатрической экспертизы было назначено принудительное лечение. Мужчина будет амбулаторно наблюдаться со своим болезненным влечением у врача-психиатра прямо в условиях пенитенциарного учреждения.

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