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15 июня 2026 в 18:18

В ЕС назвали условие снятия санкций с Ирана

Фон дер Ляйен: ЕС снимет санкции с Ирана только после «изменения поведения»

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
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ЕС не планирует отменять антииранские санкции даже в случае полного завершения боевых действий между США и Ираном, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. По ее словам, которые приводит ТАСС, сначала Тегеран должен будет отказаться «от оружия массового уничтожения» и соблюдать права человека.

Мы должны добиться реального изменения поведения Ирана по каждой из этих проблем, и только тогда санкции могут быть отменены, — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС рассматривает санкции как инструмент, способствующий «изменению поведения» иностранных государств. Снятие же ограничений возможно лишь при условии, что у Ирана «это поведение изменится».

До этого американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о заключении сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что США вряд ли подпишут мирный договор на условиях Ирана. По его словам, сейчас обе стороны конфликта пытаются остановить активные боевые действия. Блохин подчеркнул, что текущие договоренности направлены на создание условий для будущих переговоров, которые пока не начались.

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