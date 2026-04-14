Блестящая хитрость российской разведки оставила ВСУ без документов и солдат Боец ВС России вернулся на позиции на машине ВСУ с украинскими военными

Участник СВО Дмитрий Бирюков добрался до расположения российских сил на автомобиле, принадлежащем украинской стороне, при этом в салоне находились взятые в плен военнослужащие противника, сообщили в МО России. Разведчик выполнял боевое задание в тылу ВСУ.

Он заприметил группу солдат, занятых вывозом служебных бумаг из точки временного базирования. Бирюков и его сослуживцы из разведывательного подразделения захватили украинских бойцов. Затем военнослужащие погрузили задержанных лиц в их же транспортное средство и проследовали на нем прямиком в сторону российских рубежей.

Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск, — проинформировали в МО РФ.

Ранее депутат Государственной думы Александр Бородай заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины часто по своей воле переходят на сторону российских подразделений и складывают оружие. Парламентарий подчеркнул, что многие из этих людей впоследствии принимают решение влиться в ряды российских формирований и повернуть оружие против прежних командиров.