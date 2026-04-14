Врач рассказал, почему женщины реже мужчин страдают болезнью Паркинсона

Женщины примерно в два раза реже страдают болезнью Паркинсона, чем мужчины, благодаря более активной выработке эстрогенов, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» невролог Андрей Чурилов. Он уточнил, что эти половые гормоны обладают нейропротекторным эффектом.

Мужчины заболевают [болезнью Паркинсона] в полтора-два раза чаще женщин. Механизм такой: эстрогены обладают нейропротекторным действием, модулируя синтез и обратный захват дофамина, снижая окислительный стресс и нейровоспаление. Исследования показывают, что более длительный репродуктивный период ассоциирован с более низким риском развития болезни Паркинсона. Обычно средний возраст начала заболевания в мире составляет 60–65 лет, — отметил Чурилов.

Российские показатели соответствуют мировым, однако у женщин симптомы в среднем проявляются на два-три года позже, чем у мужчин. Это вновь указывает на защитную роль половых гормонов в пременопаузе, заключил специалист.

