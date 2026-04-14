14 апреля 2026 в 11:33

Врач рассказал, почему женщины реже мужчин страдают болезнью Паркинсона

Врач Чурилов: женщины более защищены от болезни Паркинсона благодаря эстрогенам

Женщины примерно в два раза реже страдают болезнью Паркинсона, чем мужчины, благодаря более активной выработке эстрогенов, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» невролог Андрей Чурилов. Он уточнил, что эти половые гормоны обладают нейропротекторным эффектом.

Мужчины заболевают [болезнью Паркинсона] в полтора-два раза чаще женщин. Механизм такой: эстрогены обладают нейропротекторным действием, модулируя синтез и обратный захват дофамина, снижая окислительный стресс и нейровоспаление. Исследования показывают, что более длительный репродуктивный период ассоциирован с более низким риском развития болезни Паркинсона. Обычно средний возраст начала заболевания в мире составляет 60–65 лет, — отметил Чурилов.

Российские показатели соответствуют мировым, однако у женщин симптомы в среднем проявляются на два-три года позже, чем у мужчин. Это вновь указывает на защитную роль половых гормонов в пременопаузе, заключил специалист.

Ранее невролог Анна Копцева заявила, что повышение артериального давления выше отметки 135 на 85 миллиметров ртутного столба является тревожным сигналом, который значительно увеличивает риск развития инсульта. По ее словам, опасность гипертонии заключается в способности долгое время протекать бессимптомно.

Здоровье
заболевания
неврологи
женщины
Петербургского подростка задержали после стрельбы в школе
Стало известно, технологию какого БПЛА «украли» ВСУ для опасных снарядов
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

