Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 04:20

Названо давление, повышающее риск инсульта

Невролог Копцева: при давлении выше 135 на 85 вырастает риск инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Повышение артериального давления выше отметки 135 на 85 миллиметров ртутного столба является тревожным сигналом, который значительно увеличивает риск развития инсульта, даже при отсутствии явных симптомов недомогания, заявила NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева. По ее словам, опасность гипертонии заключается в том, что она способна долгое время протекать бессимптомно, поэтому контроль давления необходим каждому человеку старше 35 лет.

Инсульт часто развивается на фоне гипертонии. И что самое опасное — повышенное давление может долго не давать симптомов. Если вам больше 35 лет, купите тонометр и хотя бы раз в неделю измеряйте давление. Нормой считается показатель до 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Даже если вы хорошо себя чувствуете и у вас отсутствуют такие симптомы гипертонии, как головная боль, усталость, нарушение сна, повышение показателей в состоянии покоя выше 135 на 85 миллиметров ртутного столба — это тревожный звонок и повод обратиться к врачу. Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50%, — пояснила Копцева.

Ранее терапевт Зарема Тен сообщила, что длительная и частая головная боль может сигнализировать о невралгии, патологиях шеи и повышении внутричерепного давления. Также этот симптом, по ее словам, может указывать на риск инсульта или говорить об объемных образованиях в мозгу.

здоровье
врачи
советы
болезни
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Названо давление, повышающее риск инсульта
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.