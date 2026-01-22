Врач предупредила, о чем сигнализирует хроническая головная боль Терапевт Тен: частая и длительная головная боль может указывать на невралгию

Длительная и частая головная боль может сигнализировать о невралгии, патологиях шеи и повышении внутричерепного давления, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Зарема Тен. Этот симптом нередко указывает на риск инсульта, отметила врач.

Хроническая головная боль сигнализирует о риске сердечно-сосудистых событий. Некоторые исследования показывают связь мигрени с аурой и повышенной вероятностью ишемического инсульта. Головная боль может говорить об объемных образованиях (опухоли мозга, абсцессе, крупной кисте) или инфекциях (менингите, энцефалите, гриппе), — предупредила Тен.

Врач подчеркнула, что ежедневная головная боль снижает качество жизни человека, способствуя развитию тревоги и депрессии. Впоследствии она может привести не только к ментальным проблемам, но и когнитивным нарушениям.

Ранее доцент Пироговского университета Ярослав Гурин заявил, что защемление корешков С4 и С5 в шейном отделе может сопровождаться симптомами сердечного приступа. Сдавление позвоночных артерий также может привести к кислородному голоданию, в том числе головокружениям и мигрени.