Врач предупредил об опасных симптомах из-за проблем с шеей Врач Гурин: защемление корешка в шее может ощущаться как сердечный приступ

Защемление корешков С4 и С5 в шейном отделе может сопровождаться симптомами сердечного приступа, рассказал «Газете.Ru» доцент Пироговского университета Ярослав Гурин. Сдавление позвоночных артерий также может привести к кислородному голоданию.

Защемление корешков или корешковый синдром вызывает боль, онемение, слабость в руках, чувство «ползания мурашек». Важно отметить, что защемление корешков C4—C5 может имитировать сердечный приступ (кардиалгию), — рассказал Гурин.

Врач отметил, что хроническая ишемия может вызвать мигрени, головокружение, снижение памяти и раздражительность. По его словам, шейный отдел является «стратегическим перекрестком» и отвечает за многие процессы в организме.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что привычка хрустеть шеей в попытках снять напряжение в шейном отделе лишь навредит позвонкам. Такая манипуляция лишь дает иллюзию облегчения.