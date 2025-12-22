Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:00

Врач предупредил об опасных симптомах из-за проблем с шеей

Врач Гурин: защемление корешка в шее может ощущаться как сердечный приступ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Защемление корешков С4 и С5 в шейном отделе может сопровождаться симптомами сердечного приступа, рассказал «Газете.Ru» доцент Пироговского университета Ярослав Гурин. Сдавление позвоночных артерий также может привести к кислородному голоданию.

Защемление корешков или корешковый синдром вызывает боль, онемение, слабость в руках, чувство «ползания мурашек». Важно отметить, что защемление корешков C4—C5 может имитировать сердечный приступ (кардиалгию), — рассказал Гурин.

Врач отметил, что хроническая ишемия может вызвать мигрени, головокружение, снижение памяти и раздражительность. По его словам, шейный отдел является «стратегическим перекрестком» и отвечает за многие процессы в организме.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин рассказал, что привычка хрустеть шеей в попытках снять напряжение в шейном отделе лишь навредит позвонкам. Такая манипуляция лишь дает иллюзию облегчения.

здоровье
симптомы
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки лишатся мгновенного доступа к «Цифровому профилю гражданина»
КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.