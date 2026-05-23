23 мая 2026 в 12:10

Лантратова потребовала честной международной оценки трагедии в ЛНР

Яна Лантратова
Трагедия в Старобельске до сих пор не получила должной реакции международного сообщества, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в мессенджере МАКС. По ее словам, удар по учебному объекту, где находились студенты, требует честной международной оценки.

Трагедия до сих пор не получила должной реакции международного сообщества. Удар по учебному объекту, где находились студенты, требует не избирательной реакции, а честной международной оценки. Без политических оговорок. Без деления детей по географии и удобству повестки, — написала она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова объявила об организации посещения места трагедии в Старобельске для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов. Дипломат назвала откровенной ложью выступление постпреда Латвии Саниты Павлюты-Десландес, которая, по ее словам, потеряла достоинство, заявляя в Совете Безопасности ООН, что удара ВСУ по колледжу якобы не было.

До этого президент России Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске и поручил Минобороны подготовить предложения по ответным мерам. По словам российского лидера, удар не был случайным. Он заявил, что 16 беспилотников атаковали одно и то же место в три волны.

Власть
Яна Лантратова
атаки ВСУ
ЛНР
