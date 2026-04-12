12 апреля 2026 в 18:03

В Белом доме встревожены отставанием США от России в одной сфере

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа полагают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по выпуску передовых беспилотников, пишет The New York Times. Опасения Вашингтона усилились на фоне активного применения Москвой дронов с элементами искусственного интеллекта в ходе украинского конфликта.

По данным издания, ранее американская администрация рассматривала в качестве основного военного конкурента исключительно Китай, однако ситуация на Украине внесла свои коррективы. В газете утверждают, что применение российской стороной дронов с передовыми технологиями вызвало серьезную озабоченность у американской разведки.

Кроме того, в публикации подчеркивается, что в ряде направлений безоговорочное лидерство сохраняет КНР, способная производить автономные системы вооружений в масштабах, недоступных для Пентагона.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Россия стала мировым лидером в производстве гиперзвуковых ракет, а конфликт на Ближнем Востоке показал, что ни США, ни НАТО не могут бороться с таким видом оружия. По его словам, Финляндия станет первой жертвой в возможном конфликте между Россией и НАТО.

